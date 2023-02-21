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Кузнецов Никифор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Кузнецов Захар

Мать: Кузнецова Феодосия Дементиевна

Рождение ребёнка
1784

Сын: Кузнецов Ефим

Мать ребёнка: Кузнецова Анна

Рождение ребёнка
1787

Сын: Кузнецов Адриан

Мать ребёнка: Кузнецова Анна

Рождение ребёнка
1791

Сын: Кузнецов Дементий

Мать ребёнка: Кузнецова Анна

Рождение ребёнка
1798

Сын: Кузнецов Андрей

Мать ребёнка: Кузнецова Анна

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Пелагия

Мать ребёнка: Кузнецова Анна

Рождение ребёнка
1803

Сын: Кузнецов Семен

Мать ребёнка: Кузнецова Анна

Рождение ребёнка
1808

Сын: Кузнецов Вукол

Мать ребёнка: Кузнецова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Анна

Смерть
Неизвестно
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