Кузнецов Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Кузнецов Захар
Рождение ребёнка
1784
Сын: Кузнецов Ефим
Мать ребёнка: Кузнецова Анна
Рождение ребёнка
1787
Сын: Кузнецов Адриан
Мать ребёнка: Кузнецова Анна
Рождение ребёнка
1791
Сын: Кузнецов Дементий
Мать ребёнка: Кузнецова Анна
Рождение ребёнка
1798
Сын: Кузнецов Андрей
Мать ребёнка: Кузнецова Анна
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Пелагия
Мать ребёнка: Кузнецова Анна
Рождение ребёнка
1803
Сын: Кузнецов Семен
Мать ребёнка: Кузнецова Анна
Рождение ребёнка
1808
Сын: Кузнецов Вукол
Мать ребёнка: Кузнецова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Анна
Смерть
Неизвестно