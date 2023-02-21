Попов Герасим Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1826
Крещение
27.02.1826
село Нижнее-Чуево, Христорождественская церковь
Крестные Иван Попов, Агафья Попова
Бракосочетание
02.04.1844
Жена: Попова Агафья Ивановна
Поручители по жениху того ж помещика крестьяне Моисей Иванович Попов и Стефан Иванович Спицын, по невесте того ж помещика крестьяне Матвей Иванович Логунов, Абрам Архипович Спицын
Рождение ребёнка
26.07.1858
Сын: Попов Василий
Мать ребёнка: Попова Агафья Ивановна
Нижнее Чуево, Тамбовская область, Россия
Смерть
Неизвестно