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Попов Герасим Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1826

Отец: Попов Тимофей Григорьевич

Мать: Попова Соломонида Ефимовна

Крещение
27.02.1826
село Нижнее-Чуево, Христорождественская церковь
Крестные Иван Попов, Агафья Попова
Бракосочетание
02.04.1844

Жена: Попова Агафья Ивановна

Поручители по жениху того ж помещика крестьяне Моисей Иванович Попов и Стефан Иванович Спицын, по невесте того ж помещика крестьяне Матвей Иванович Логунов, Абрам Архипович Спицын
Рождение ребёнка
26.07.1858

Сын: Попов Василий

Мать ребёнка: Попова Агафья Ивановна

Нижнее Чуево, Тамбовская область, Россия
Смерть
Неизвестно
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