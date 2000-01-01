Попов Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Тимофей

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Место рождения

Нижнее Чуево, Тамбовская область, Россия

Дата рождения

12.01.1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1803

Отец: Попов Григорий

Мать: Попова Федосья

Нижнее Чуево, Тамбовская область, Россия
Крестный Ананий Попов
Рождение ребёнка
1823

Сын: Попов Михаил

Мать ребёнка: Попова Соломонида

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Попова Соломонида

Рождение ребёнка
26.02.1826

Сын: Попов Герасим

Мать ребёнка: Попова Соломонида

Рождение ребёнка
?.10.1833

Сын: Попов Яков

Мать ребёнка: Попова Соломонида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Соломонида

Смерть
Неизвестно
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