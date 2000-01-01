Попов Тимофей
Место рожденияНижнее Чуево, Тамбовская область, Россия
Дата рождения12.01.1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1803
Отец: Попов Григорий
Мать: Попова Федосья
Нижнее Чуево, Тамбовская область, Россия
Крестный Ананий Попов
Рождение ребёнка
1823
Сын: Попов Михаил
Мать ребёнка: Попова Соломонида
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Попова Соломонида
Рождение ребёнка
26.02.1826
Сын: Попов Герасим
Мать ребёнка: Попова Соломонида
Рождение ребёнка
?.10.1833
Сын: Попов Яков
Мать ребёнка: Попова Соломонида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Соломонида
Смерть
Неизвестно