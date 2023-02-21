Попов Григорий Акимович
Место рожденияНижнее Чуево
Дата рождения30.09.1770
Дата смерти1805
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1770
Отец: Попов Аким Дмитриевич
Мать: Попова Евдокия Ивановна
Нижнее Чуево
Воспреемники: Федор Акимов и женка Стефанида Григорьева
Рождение ребёнка
1786
Сын: Попов Иван
Мать ребёнка: Попова Федосья
Рождение ребёнка
1788
Сын: Попов Федор
Мать ребёнка: Попова Федосья
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Аксинья
Мать ребёнка: Попова Федосья
Рождение ребёнка
1794
Сын: Попов Яков
Мать ребёнка: Попова Федосья
Рождение ребёнка
1795
Сын: Попов Аким
Мать ребёнка: Попова Федосья
Рождение ребёнка
1800
Сын: Попов Козьма
Мать ребёнка: Попова Федосья
Рождение ребёнка
1801
Сын: Попов Василий
Мать ребёнка: Попова Федосья
Рождение ребёнка
12.01.1803
Сын: Попов Тимофей Григорьевич
Мать ребёнка: Попова Федосья
Нижнее Чуево, Тамбовская область, Россия
Крестный Ананий Попов
Рождение ребёнка
1807
Сын: Попов Степан
Мать ребёнка: Попова Федосья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Федосья
Смерть
1805