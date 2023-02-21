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Попов Григорий Акимович

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Место рождения

Нижнее Чуево

Дата рождения

30.09.1770

Дата смерти

1805

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1770

Отец: Попов Аким Дмитриевич

Мать: Попова Евдокия Ивановна

Нижнее Чуево
Воспреемники: Федор Акимов и женка Стефанида Григорьева
Рождение ребёнка
1786

Сын: Попов Иван

Мать ребёнка: Попова Федосья

Рождение ребёнка
1788

Сын: Попов Федор

Мать ребёнка: Попова Федосья

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Аксинья

Мать ребёнка: Попова Федосья

Рождение ребёнка
1794

Сын: Попов Яков

Мать ребёнка: Попова Федосья

Рождение ребёнка
1795

Сын: Попов Аким

Мать ребёнка: Попова Федосья

Рождение ребёнка
1800

Сын: Попов Козьма

Мать ребёнка: Попова Федосья

Рождение ребёнка
1801

Сын: Попов Василий

Мать ребёнка: Попова Федосья

Рождение ребёнка
12.01.1803

Сын: Попов Тимофей Григорьевич

Мать ребёнка: Попова Федосья

Нижнее Чуево, Тамбовская область, Россия
Крестный Ананий Попов
Рождение ребёнка
1807

Сын: Попов Степан

Мать ребёнка: Попова Федосья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Федосья

Смерть
1805
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