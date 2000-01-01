Попова Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопова Федосья

Попова Федосья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1770 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Сын: Попов Иван

Отец ребёнка: Попов Григорий

Рождение ребёнка
1788

Сын: Попов Федор

Отец ребёнка: Попов Григорий

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Аксинья

Отец ребёнка: Попов Григорий

Рождение ребёнка
1794

Сын: Попов Яков

Отец ребёнка: Попов Григорий

Рождение ребёнка
1795

Сын: Попов Аким

Отец ребёнка: Попов Григорий

Рождение ребёнка
1800

Сын: Попов Козьма

Отец ребёнка: Попов Григорий

Рождение ребёнка
1801

Сын: Попов Василий

Отец ребёнка: Попов Григорий

Рождение ребёнка
12.01.1803

Сын: Попов Тимофей

Отец ребёнка: Попов Григорий

Нижнее Чуево, Тамбовская область, Россия
Крестный Ананий Попов
Рождение ребёнка
1807

Сын: Попов Степан

Отец ребёнка: Попов Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Григорий

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close