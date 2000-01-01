Попова Федосья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Сын: Попов Иван
Отец ребёнка: Попов Григорий
Рождение ребёнка
1788
Сын: Попов Федор
Отец ребёнка: Попов Григорий
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Аксинья
Отец ребёнка: Попов Григорий
Рождение ребёнка
1794
Сын: Попов Яков
Отец ребёнка: Попов Григорий
Рождение ребёнка
1795
Сын: Попов Аким
Отец ребёнка: Попов Григорий
Рождение ребёнка
1800
Сын: Попов Козьма
Отец ребёнка: Попов Григорий
Рождение ребёнка
1801
Сын: Попов Василий
Отец ребёнка: Попов Григорий
Рождение ребёнка
12.01.1803
Сын: Попов Тимофей
Отец ребёнка: Попов Григорий
Нижнее Чуево, Тамбовская область, Россия
Крестный Ананий Попов
Рождение ребёнка
1807
Сын: Попов Степан
Отец ребёнка: Попов Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Григорий
Смерть
Неизвестно