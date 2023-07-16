Антошина (Кузярина) Елизавета Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антошина (Кузярина) Елизавета Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

1928 г.р.
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Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузярин Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антошин Дмитрий Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антошин Дмитрий Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антошин Дмитрий Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антошин Дмитрий Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антошин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Антошин Дмитрий Афанасьевич

Рождение ребёнка
11.07.1928

Дочь: Киреева (Антошина) Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Антошин Дмитрий Афанасьевич

Порецкое, Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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