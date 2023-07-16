Антошина (Кузярина) Елизавета Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузярин Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Антошин Дмитрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
11.07.1928
Дочь: Киреева (Антошина) Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Антошин Дмитрий Афанасьевич
Порецкое, Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно