Антошин Валентин Дмитриевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Антошин Валентин Дмитриевич

Автор
ИК
Киреева И.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Антошин Дмитрий Афанасьевич1907 г.р.
Мать
Антошина (Кузярина) Елизавета МихайловнаНеизвестно г.р.
Дети
Антошин Владимир ВалентиновичНеизвестно г.р.
Васильева (Антошина) Наталья ВалентиновнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Антошин Дмитрий Афанасьевич

Мать: Антошина (Кузярина) Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антошин Владимир Валентинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Журавлёва Ольга Валентиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева (Антошина) Наталья Валентиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ситухина (Антошина) Татьяна Валентиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горачева (Антошина) Тамара Валентиновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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