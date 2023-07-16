Антошин Валентин Дмитриевич
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецАнтошин Дмитрий Афанасьевич1907 г.р.
МатьАнтошина (Кузярина) Елизавета МихайловнаНеизвестно г.р.
Дети
Антошин Владимир ВалентиновичНеизвестно г.р.
Васильева (Антошина) Наталья ВалентиновнаНеизвестно г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антошин Владимир Валентинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Журавлёва Ольга Валентиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева (Антошина) Наталья Валентиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ситухина (Антошина) Татьяна Валентиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горачева (Антошина) Тамара Валентиновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно