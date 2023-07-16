Антошин Дмитрий Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти05.09.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Антошин Афанасий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Антошина (Кузярина) Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
11.07.1928
Дочь: Киреева (Антошина) Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Антошина (Кузярина) Елизавета Михайловна
Порецкое, Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
05.09.1942