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Антошин Дмитрий Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

05.09.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1928 г.р.
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Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Антошин Афанасий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антошина (Кузярина) Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антошина (Кузярина) Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антошина (Кузярина) Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антошина (Кузярина) Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антошин Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Антошина (Кузярина) Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
11.07.1928

Дочь: Киреева (Антошина) Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Антошина (Кузярина) Елизавета Михайловна

Порецкое, Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
05.09.1942

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