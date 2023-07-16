Антошин Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.08.?
Мать ребёнка: Антошина (Ермолаева) Вера Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно