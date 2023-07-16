Антошин Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтошин Иван Дмитриевич

Антошин Иван Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Антошин Дмитрий Афанасьевич

Мать: Антошина (Кузярина) Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антошина (Ермолаева) Вера Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антошина (Ермолаева) Вера Григорьевна

Рождение ребёнка
14.08.?

Сын: Антошин Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Антошина (Ермолаева) Вера Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антошина (Ермолаева) Вера Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антошина (Ермолаева) Вера Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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