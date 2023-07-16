Антошин Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.?
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Антошина Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Антошина Вера
Рождение ребёнка
13.06.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Антошина Вера