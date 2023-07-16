Антошин Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антошин Дмитрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.?

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.?

Отец: Антошин Иван Дмитриевич

Мать: Антошина (Ермолаева) Вера Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антошина Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антошина Вера

Рождение ребёнка
13.06.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антошина Вера

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