Антошин Александр Дмитриевич
мужской, родился 13.06.1987
ОтецАнтошин Дмитрий Иванович14.08.? г.р.
МатьАнтошина ВераНеизвестно г.р.
Супруги
Антошина Ольга25.10.1986 г.р.
Дети
Антошина Анна АлександровнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1987
Отец: Антошин Дмитрий Иванович
Мать: Антошина Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антошина Анна Александровна
Мать ребёнка: Антошина Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Антошина Ольга