Антошин Александр Дмитриевич 13.06.1987 — найти родственников по фамилии на Familio

Антошин Александр Дмитриевич

Автор
ИК
Киреева И.

мужской, родился 13.06.1987

Отец
Антошин Дмитрий Иванович14.08.? г.р.
Мать
Антошина ВераНеизвестно г.р.
Супруги
Антошина Ольга25.10.1986 г.р.
Дети
Антошина Анна АлександровнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1987

Отец: Антошин Дмитрий Иванович

Мать: Антошина Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антошина Анна Александровна

Мать ребёнка: Антошина Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антошина Ольга

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