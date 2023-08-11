Гальцева (Антошина) Татьяна Дмитриевна
женский, родилась Неизвестно
ОтецАнтошин Дмитрий Иванович14.08.? г.р.
МатьАнтошина ВераНеизвестно г.р.
Супруги
Гальцев СергейНеизвестно г.р.
Дети
Гальцев АлександрНеизвестно г.р.
Гальцева ПолинаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Антошин Дмитрий Иванович
Мать: Антошина Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гальцев Александр
Отец ребёнка: Гальцев Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гальцева Полина
Отец ребёнка: Гальцев Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гальцев Сергей