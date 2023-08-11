Гальцева (Антошина) Татьяна Дмитриевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Гальцева (Антошина) Татьяна Дмитриевна

Автор
ИК
Киреева И.

женский, родилась Неизвестно

Отец
Антошин Дмитрий Иванович14.08.? г.р.
Мать
Антошина ВераНеизвестно г.р.
Супруги
Гальцев СергейНеизвестно г.р.
Дети
Гальцев АлександрНеизвестно г.р.
Гальцева ПолинаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Антошин Дмитрий Иванович

Мать: Антошина Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гальцев Александр

Отец ребёнка: Гальцев Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гальцева Полина

Отец ребёнка: Гальцев Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гальцев Сергей

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