Шорина (Антошина) Мария Дмитриевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Шорина (Антошина) Мария Дмитриевна

Автор
ИК
Киреева И.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Отец
Антошин Дмитрий Афанасьевич1907 г.р.
Мать
Антошина (Кузярина) Елизавета МихайловнаНеизвестно г.р.
Супруги
Шорин АлександрНеизвестно г.р.
Дети
Латыпова (Шорина) СветланаНеизвестно г.р.
Микляева (Шорина) АллаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Антошин Дмитрий Афанасьевич

Мать: Антошина (Кузярина) Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Микляева (Шорина) Алла

Отец ребёнка: Шорин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Латыпова (Шорина) Светлана

Отец ребёнка: Шорин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самойлова (Шорина) Елена

Отец ребёнка: Шорин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шорин Алексей Александрович

Отец ребёнка: Шорин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шорин Александр

Смерть
Неизвестно

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