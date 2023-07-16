Шорина (Антошина) Мария Дмитриевна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
ОтецАнтошин Дмитрий Афанасьевич1907 г.р.
МатьАнтошина (Кузярина) Елизавета МихайловнаНеизвестно г.р.
Супруги
Шорин АлександрНеизвестно г.р.
Дети
Латыпова (Шорина) СветланаНеизвестно г.р.
Микляева (Шорина) АллаНеизвестно г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Микляева (Шорина) Алла
Отец ребёнка: Шорин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Латыпова (Шорина) Светлана
Отец ребёнка: Шорин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самойлова (Шорина) Елена
Отец ребёнка: Шорин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шорин Алексей Александрович
Отец ребёнка: Шорин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шорин Александр
Смерть
Неизвестно