Шорин Александр
мужской, родился Неизвестно
Супруги
Шорина (Антошина) Мария ДмитриевнаНеизвестно г.р.
Дети
Латыпова (Шорина) СветланаНеизвестно г.р.
Микляева (Шорина) АллаНеизвестно г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Микляева (Шорина) Алла
Мать ребёнка: Шорина (Антошина) Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Латыпова (Шорина) Светлана
Мать ребёнка: Шорина (Антошина) Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самойлова (Шорина) Елена
Мать ребёнка: Шорина (Антошина) Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шорин Алексей Александрович
Мать ребёнка: Шорина (Антошина) Мария Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно