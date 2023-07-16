Шорин Александр Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Шорин Александр

Автор
ИК
Киреева И.

мужской, родился Неизвестно

Супруги
Шорина (Антошина) Мария ДмитриевнаНеизвестно г.р.
Дети
Латыпова (Шорина) СветланаНеизвестно г.р.
Микляева (Шорина) АллаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Микляева (Шорина) Алла

Мать ребёнка: Шорина (Антошина) Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Латыпова (Шорина) Светлана

Мать ребёнка: Шорина (Антошина) Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самойлова (Шорина) Елена

Мать ребёнка: Шорина (Антошина) Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шорин Алексей Александрович

Мать ребёнка: Шорина (Антошина) Мария Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шорина (Антошина) Мария Дмитриевна

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