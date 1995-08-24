Луценко Сергей
Место рожденияУкраина
Дата рождения03.08.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1962
Отец: Луценко Леонид
Мать: Луценко Анна
Украина
Рождение ребёнка
25.09.1983
Сын: Луценко Сергей
Мать ребёнка: Луценко Светлана
Рождение ребёнка
25.05.1987
Дочь: Тонких Инна
Мать ребёнка: Луценко Светлана
Рождение ребёнка
24.09.1992
Дочь: Цветкова Светлана
Мать ребёнка: Луценко Светлана
Рождение ребёнка
24.08.1995
Дочь: Светлорусова Марина
Мать ребёнка: Луценко Светлана
Рождение ребёнка
24.04.1998
Сын: Луценко Андрей
Мать ребёнка: Луценко Светлана
Рождение ребёнка
08.09.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Луценко Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Луценко Светлана