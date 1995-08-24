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Луценко Сергей

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Место рождения

Украина

Дата рождения

03.08.1962

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1962

Отец: Луценко Леонид

Мать: Луценко Анна

Украина
Рождение ребёнка
25.09.1983

Сын: Луценко Сергей

Мать ребёнка: Луценко Светлана

Рождение ребёнка
25.05.1987

Дочь: Тонких Инна

Мать ребёнка: Луценко Светлана

Рождение ребёнка
24.09.1992

Дочь: Цветкова Светлана

Мать ребёнка: Луценко Светлана

Рождение ребёнка
24.08.1995

Дочь: Светлорусова Марина

Мать ребёнка: Луценко Светлана

Рождение ребёнка
24.04.1998

Сын: Луценко Андрей

Мать ребёнка: Луценко Светлана

Рождение ребёнка
08.09.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Луценко Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луценко Светлана

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