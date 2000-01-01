Луценко (Господинин) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1940
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1940
Отец: Вишневский Казимир
Мать: Господин София Андреевна
Рождение ребёнка
03.08.1962
Сын: Луценко Сергей
Отец ребёнка: Луценко Леонид
Украина
Рождение ребёнка
17.12.1976
Дочь: Томашова Ольга
Отец ребёнка: Луценко Леонид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болдырева Любовь
Отец ребёнка: Луценко Леонид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бричка Валентина
Отец ребёнка: Луценко Леонид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Луценко Игорь
Отец ребёнка: Луценко Леонид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Луценко Леонид