Луценко (Господинин) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛуценко (Господинин) Анна

Луценко (Господинин) Анна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1940

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1940

Отец: Вишневский Казимир

Мать: Господин София Андреевна

Рождение ребёнка
03.08.1962

Сын: Луценко Сергей

Отец ребёнка: Луценко Леонид

Украина
Рождение ребёнка
17.12.1976

Дочь: Томашова Ольга

Отец ребёнка: Луценко Леонид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болдырева Любовь

Отец ребёнка: Луценко Леонид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бричка Валентина

Отец ребёнка: Луценко Леонид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луценко Игорь

Отец ребёнка: Луценко Леонид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луценко Леонид

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close