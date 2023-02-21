Луценко Леонид
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1938
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1938
Отец: Луценко Герман Елисеевич
Мать: Луценко Ульяна Матвеевна
Рождение ребёнка
03.08.1962
Сын: Луценко Сергей
Мать ребёнка: Луценко Анна
Украина
Рождение ребёнка
17.12.1976
Дочь: Томашова Ольга
Мать ребёнка: Луценко Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Луценко Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Луценко Игорь
Мать ребёнка: Луценко Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болдырева Любовь
Мать ребёнка: Луценко Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бричка Валентина
Мать ребёнка: Луценко Анна
Смерть
Неизвестно