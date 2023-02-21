Луценко Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луценко Леонид

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1938

Отец: Луценко Герман Елисеевич

Мать: Луценко Ульяна Матвеевна

Рождение ребёнка
03.08.1962

Сын: Луценко Сергей

Мать ребёнка: Луценко Анна

Украина
Рождение ребёнка
17.12.1976

Дочь: Томашова Ольга

Мать ребёнка: Луценко Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луценко Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луценко Игорь

Мать ребёнка: Луценко Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болдырева Любовь

Мать ребёнка: Луценко Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бричка Валентина

Мать ребёнка: Луценко Анна

Смерть
Неизвестно
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