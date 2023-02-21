Цветкова (Луценко) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цветкова (Луценко) Светлана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1992

Пол

Женский

Отец

1962 г.р.

Мать

1963 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1992

Отец: Луценко Сергей

Мать: Луценко Светлана

Рождение ребёнка
16.11.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цветков Владимир

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Рождение ребёнка
19.02.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цветков Владимир

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Рождение ребёнка
26.11.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цветков Владимир

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цветков Владимир

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