Цветкова (Луценко) Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1992
Отец: Луценко Сергей
Мать: Луценко Светлана
Рождение ребёнка
16.11.2015
Рождение ребёнка
19.02.2019
Рождение ребёнка
26.11.2021
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цветков Владимир