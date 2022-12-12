Цветков Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цветков Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1992 г.р.

Дети

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Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цветкова Светлана

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Рождение ребёнка
19.02.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цветкова Светлана

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Рождение ребёнка
26.11.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цветкова Светлана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цветкова Светлана

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