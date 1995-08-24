Луценко (Пастушина) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луценко (Пастушина) Светлана

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Место рождения

Украина

Дата рождения

09.11.1963

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1963

Отец: Пастушин Фёдор

Мать: Пастушина Лидия

Украина
Рождение ребёнка
25.09.1983

Сын: Луценко Сергей

Отец ребёнка: Луценко Сергей

Рождение ребёнка
25.05.1987

Дочь: Тонких Инна

Отец ребёнка: Луценко Сергей

Рождение ребёнка
24.09.1992

Дочь: Цветкова Светлана

Отец ребёнка: Луценко Сергей

Рождение ребёнка
24.08.1995

Дочь: Светлорусова Марина

Отец ребёнка: Луценко Сергей

Рождение ребёнка
24.04.1998

Сын: Луценко Андрей

Отец ребёнка: Луценко Сергей

Рождение ребёнка
08.09.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Луценко Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луценко Сергей

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