Луценко (Пастушина) Светлана
Место рожденияУкраина
Дата рождения09.11.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1963
Отец: Пастушин Фёдор
Мать: Пастушина Лидия
Украина
Рождение ребёнка
25.09.1983
Сын: Луценко Сергей
Отец ребёнка: Луценко Сергей
Рождение ребёнка
25.05.1987
Дочь: Тонких Инна
Отец ребёнка: Луценко Сергей
Рождение ребёнка
24.09.1992
Дочь: Цветкова Светлана
Отец ребёнка: Луценко Сергей
Рождение ребёнка
24.08.1995
Дочь: Светлорусова Марина
Отец ребёнка: Луценко Сергей
Рождение ребёнка
24.04.1998
Сын: Луценко Андрей
Отец ребёнка: Луценко Сергей
Рождение ребёнка
08.09.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Луценко Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Луценко Сергей