Луценко Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луценко Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1983

Пол

Мужской

Отец

1962 г.р.

Мать

1963 г.р.

Жена

1986 г.р.

Дети

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Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1983

Отец: Луценко Сергей

Мать: Луценко Светлана

Бракосочетание
19.10.2007

Жена: Луценко Мария

Рождение ребёнка
06.10.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Луценко Мария

Рождение ребёнка
29.05.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Луценко Мария

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