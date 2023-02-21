Луценко Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1983
Отец: Луценко Сергей
Мать: Луценко Светлана
Бракосочетание
19.10.2007
Жена: Луценко Мария
Рождение ребёнка
06.10.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Луценко Мария
Рождение ребёнка
29.05.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Луценко Мария