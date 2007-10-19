Луценко (Рязанова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луценко (Рязанова) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1986

Пол

Женский

Отец

1952 г.р.

Мать

1951 г.р.

Муж

1983 г.р.

Дети

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Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1986

Отец: Рязанов Валерий

Мать: Рязанова Валентина

Бракосочетание
19.10.2007

Муж: Луценко Сергей

Рождение ребёнка
06.10.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Луценко Сергей

Рождение ребёнка
29.05.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Луценко Сергей

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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