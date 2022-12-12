Афонченкова (Магурова) Фекла Евсеева
Место рождения
Дата рождения23.09.1884
Дата смерти03.09.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1884
Отец: Магуров Евсей Сергеев
Крещение
24.09.1884
Бракосочетание
26.05.1903
Рождение ребёнка
17.06.1904
Дочь: Денисова Агриппина Иванова
Отец ребёнка: Афонченков Иван Евдокимов
Рождение ребёнка
30.08.1908
Сын: Афонченков Александр Иванов
Отец ребёнка: Афонченков Иван Евдокимов
Рождение ребёнка
18.10.1915
Дочь: Соломатникова Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Афонченков Иван Евдокимов
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Иванова
Отец ребёнка: Афонченков Иван Евдокимов
Рождение ребёнка
04.08.1919
Сын: Афонченков Кузьма Иванович
Отец ребёнка: Афонченков Иван Евдокимов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.09.1951