Афонченкова (Магурова) Фекла Евсеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонченкова (Магурова) Фекла Евсеева

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Место рождения

Стомятка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

23.09.1884

Дата смерти

03.09.1951

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1884

Отец: Магуров Евсей Сергеев

Мать: Магурова Матрена Васильева

Стомятка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
24.09.1884
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Бракосочетание
26.05.1903

Муж: Афонченков Иван Евдокимов

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
17.06.1904

Дочь: Денисова Агриппина Иванова

Отец ребёнка: Афонченков Иван Евдокимов

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
30.08.1908

Сын: Афонченков Александр Иванов

Отец ребёнка: Афонченков Иван Евдокимов

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
18.10.1915

Дочь: Соломатникова Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Афонченков Иван Евдокимов

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Иванова

Отец ребёнка: Афонченков Иван Евдокимов

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
04.08.1919

Сын: Афонченков Кузьма Иванович

Отец ребёнка: Афонченков Иван Евдокимов

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Место жительства
Неизвестно
Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Смерть
03.09.1951
Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
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