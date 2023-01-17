Афонченков Александр Иванов
Место рождения
Дата рождения30.08.1908
Дата смерти24.09.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1908
Крещение
31.08.1908
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
14.01.1929
Сын: Афонченков Николай Александрович
Мать ребёнка: Афонченкова Домна Георгиева
Рождение ребёнка
19.12.1930 ст.
Дочь: Головнева Надежда Александровна
Мать ребёнка: Афонченкова Домна Георгиева
Рождение ребёнка
01.04.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Афонченкова Домна Георгиева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.09.1975