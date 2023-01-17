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Афонченков Александр Иванов

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Место рождения

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд

Дата рождения

30.08.1908

Дата смерти

24.09.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1908

Отец: Афонченков Иван Евдокимов

Мать: Афонченкова Фекла Евсеева

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Крещение
31.08.1908
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
14.01.1929

Сын: Афонченков Николай Александрович

Мать ребёнка: Афонченкова Домна Георгиева

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
19.12.1930 ст.

Дочь: Головнева Надежда Александровна

Мать ребёнка: Афонченкова Домна Георгиева

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
01.04.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Афонченкова Домна Георгиева

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афонченкова Домна Георгиева

Место жительства
Неизвестно
Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
24.09.1975
Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
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