Афонченков Иван Евдокимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфонченков Иван Евдокимов

Афонченков Иван Евдокимов

avatar

Место рождения

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд

Дата рождения

23.06.1881

Дата смерти

Около 1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1881

Отец: Афонченков Евдоким Кириллов

Мать: Афонченкова Пелагея Ефимова

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Крещение
24.06.1881
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Бракосочетание
26.05.1903

Жена: Афонченкова Фекла Евсеева

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
17.06.1904

Дочь: Денисова Агриппина Иванова

Мать ребёнка: Афонченкова Фекла Евсеева

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
30.08.1908

Сын: Афонченков Александр Иванов

Мать ребёнка: Афонченкова Фекла Евсеева

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
18.10.1915

Дочь: Соломатникова Прасковья Иванова

Мать ребёнка: Афонченкова Фекла Евсеева

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Иванова

Мать ребёнка: Афонченкова Фекла Евсеева

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
04.08.1919

Сын: Афонченков Кузьма Иванович

Мать ребёнка: Афонченкова Фекла Евсеева

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Смерть
Около 1943
Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: черепно-мозговая травма
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close