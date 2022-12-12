Афонченков Иван Евдокимов
Место рождения
Дата рождения23.06.1881
Дата смертиОколо 1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1881
Крещение
24.06.1881
Бракосочетание
26.05.1903
Рождение ребёнка
17.06.1904
Дочь: Денисова Агриппина Иванова
Мать ребёнка: Афонченкова Фекла Евсеева
Рождение ребёнка
30.08.1908
Сын: Афонченков Александр Иванов
Мать ребёнка: Афонченкова Фекла Евсеева
Рождение ребёнка
18.10.1915
Дочь: Соломатникова Прасковья Иванова
Мать ребёнка: Афонченкова Фекла Евсеева
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Иванова
Мать ребёнка: Афонченкова Фекла Евсеева
Рождение ребёнка
04.08.1919
Сын: Афонченков Кузьма Иванович
Мать ребёнка: Афонченкова Фекла Евсеева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1943
Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: черепно-мозговая травма