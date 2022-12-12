Соломатникова (Афонченкова) Прасковья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломатникова (Афонченкова) Прасковья Иванова

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Место рождения

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд

Дата рождения

18.10.1915

Дата смерти

?.03.1994

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1915

Отец: Афонченков Иван Евдокимов

Мать: Афонченкова Фекла Евсеева

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Крещение
19.10.1915
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соломатников Владимир

Отец ребёнка: Соломатников ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соломатников ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соломатников ?

Место жительства
Неизвестно
Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
?.03.1994
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