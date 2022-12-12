Соломатникова (Афонченкова) Прасковья Иванова
Место рождения
Дата рождения18.10.1915
Дата смерти?.03.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1915
Крещение
19.10.1915
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Соломатников ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соломатников ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соломатников ?
Место жительства
Неизвестно
Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
?.03.1994