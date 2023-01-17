Афонченков Кузьма Иванович
Место рождения
Дата рождения04.08.1919
Дата смерти07.03.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1919
Работа или профессия
Неизвестно
капитан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Афонченкова Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Афонченкова Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афонченкова Нина
Образование
Неизвестно
Образовательное учреждение: танковое училище
Смерть
07.03.1980