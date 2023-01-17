Афонченков Кузьма Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфонченков Кузьма Иванович

Афонченков Кузьма Иванович

avatar

Место рождения

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд

Дата рождения

04.08.1919

Дата смерти

07.03.1980

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1884 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1919

Отец: Афонченков Иван Евдокимов

Мать: Афонченкова Фекла Евсеева

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
капитан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Афонченкова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Афонченкова Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афонченкова Нина

Образование
Неизвестно
Образовательное учреждение: танковое училище
Смерть
07.03.1980
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close