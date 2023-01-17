Головнева (Афонченкова) Надежда Александровна
Место рождения
Дата рождения19.12.1930 ст.
Дата смерти2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1930 ст.
Рождение ребёнка
04.01.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Головнев Василий Федорович
Рождение ребёнка
02.07.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Головнев Василий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
2007