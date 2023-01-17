Головнева (Афонченкова) Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головнева (Афонченкова) Надежда Александровна

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Место рождения

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд

Дата рождения

19.12.1930 ст.

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1930 ст.

Отец: Афонченков Александр Иванов

Мать: Афонченкова Домна Георгиева

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
04.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Головнев Василий Федорович

Рождение ребёнка
02.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Головнев Василий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головнев Василий Федорович

Место жительства
Неизвестно
Велиж, Велижский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
2007
Велиж, Велижский муниципальный район, Смоленская область
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