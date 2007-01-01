Головнев Василий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Головнева Надежда Александровна
Рождение ребёнка
02.07.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Головнева Надежда Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1969