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Головнев Василий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Головнева Надежда Александровна

Рождение ребёнка
02.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Головнева Надежда Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головнева Надежда Александровна

Смерть
1969
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