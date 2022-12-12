Магурова (Чурилина) Матрена Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМагурова (Чурилина) Матрена Васильева

Магурова (Чурилина) Матрена Васильева

avatar

Место рождения

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

22.03.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1861

Отец: Чурилин Василий Минаев

Мать: Чурилина Прасковья Васильева

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Крещение
23.03.1862
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Бракосочетание
03.02.1880

Муж: Магуров Евсей Сергеев

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
17.08.1881

Дочь: Васса Евсеева

Отец ребёнка: Магуров Евсей Сергеев

Стомятка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.09.1884

Дочь: Афонченкова Фекла Евсеева

Отец ребёнка: Магуров Евсей Сергеев

Стомятка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Магуров ? Евсеев

Отец ребёнка: Магуров Евсей Сергеев

Стомятка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Магуров ??? Евсеев

Отец ребёнка: Магуров Евсей Сергеев

Стомятка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Магуров ??? Евсеев

Отец ребёнка: Магуров Евсей Сергеев

Стомятка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: ??? Евсеева

Отец ребёнка: Магуров Евсей Сергеев

Стомятка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: ??? Евсеева

Отец ребёнка: Магуров Евсей Сергеев

Стомятка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Магуров ??? Евсеев

Отец ребёнка: Магуров Евсей Сергеев

Стомятка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Евсеева

Отец ребёнка: Магуров Евсей Сергеев

Стомятка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Стомятка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close