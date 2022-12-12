Магурова (Чурилина) Матрена Васильева
Место рожденияд. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения22.03.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1861
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Крещение
23.03.1862
Бракосочетание
03.02.1880
Рождение ребёнка
17.08.1881
Дочь: Васса Евсеева
Отец ребёнка: Магуров Евсей Сергеев
Рождение ребёнка
23.09.1884
Дочь: Афонченкова Фекла Евсеева
Отец ребёнка: Магуров Евсей Сергеев
Рождение ребёнка
1885
Сын: Магуров ? Евсеев
Отец ребёнка: Магуров Евсей Сергеев
Рождение ребёнка
1890
Рождение ребёнка
1897
Рождение ребёнка
1898
Дочь: ??? Евсеева
Отец ребёнка: Магуров Евсей Сергеев
Рождение ребёнка
1901
Дочь: ??? Евсеева
Отец ребёнка: Магуров Евсей Сергеев
Рождение ребёнка
1904
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Евсеева
Отец ребёнка: Магуров Евсей Сергеев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно