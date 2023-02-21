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Чурилин Василий Минаев

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Место рождения

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Чурила Минай Григорьев

Мать: Ирина

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Между 1834 и 1838

Жена: Ульяна Ерофеева

Рождение ребёнка
07.10.1839

Дочь: Пелагея Васильева

Мать ребёнка: Ульяна Ерофеева

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
29.04.1851

Жена: Чурилина Прасковья Васильева

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1855

Сын: Чурилин Трифон Васильев

Мать ребёнка: Чурилина Прасковья Васильева

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1858

Сын: Чурилин Стефан Васильев

Мать ребёнка: Чурилина Прасковья Васильева

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
22.03.1861

Дочь: Магурова Матрена Васильева

Мать ребёнка: Чурилина Прасковья Васильева

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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