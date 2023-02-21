Чурилин Василий Минаев
Место рожденияд. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1818
Отец: Чурила Минай Григорьев
Мать: Ирина
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Между 1834 и 1838
Жена: Ульяна Ерофеева
Рождение ребёнка
07.10.1839
Дочь: Пелагея Васильева
Мать ребёнка: Ульяна Ерофеева
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
29.04.1851
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Чурилина Прасковья Васильева
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Чурилина Прасковья Васильева
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
22.03.1861
Дочь: Магурова Матрена Васильева
Мать ребёнка: Чурилина Прасковья Васильева
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно