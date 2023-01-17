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Чурилина (?) Прасковья Васильева

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Место рождения

Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
29.04.1851

Муж: Чурилин Василий Минаев

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1855

Сын: Чурилин Трифон Васильев

Отец ребёнка: Чурилин Василий Минаев

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1858

Сын: Чурилин Стефан Васильев

Отец ребёнка: Чурилин Василий Минаев

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
22.03.1861

Дочь: Магурова Матрена Васильева

Отец ребёнка: Чурилин Василий Минаев

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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