Чурилина (?) Прасковья Васильева
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.04.1851
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Чурилин Василий Минаев
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Чурилин Василий Минаев
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
22.03.1861
Дочь: Магурова Матрена Васильева
Отец ребёнка: Чурилин Василий Минаев
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно