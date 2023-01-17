Агафонов Иван Антонович
Место рождения
Дата рождения12.10.1869
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
12.10.1869
Отец: Агафонов Антон Ефимов
Восприемники: "Крестьяне Иван Иванов и Нестера Трифонова дочь девица Матрена"
Бракосочетание
13.04.1887
Жена: Агафонова Анна Карповна
Поручители: "по жениху Завода крестьяне Иван Иванов Жинцев(?), Яков Ермилов Агафонов по невесте: Николай Иванов Коновалов, Василий Кузьмин Адронин"
Рождение ребёнка
04.09.1887
Дочь: Агафонова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Агафонова Анна Карповна
Восприемники: Петр Нестеров Симонов и девица Анна Васильева Куликова
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Агафонова Анна Карповна
Место жительства
С 1907 по 1942
Дата начала проживания в Кривом Роге - предположительная
Рождение ребёнка
1908
Сын: Агафонов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Агафонова Анна Карповна
Эвакуация
1942
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Место жительства после эвакуации: Висимский р-н
Работа или профессия
До 1942
Место работы до эвакуации: кладовщик
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафонова Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Агафонова Анна Карповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафонова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Агафонова Анна Карповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафонова Вера Ивановна
Мать ребёнка: Агафонова Анна Карповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Агафонова Анна Карповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Радченко Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Агафонова Анна Карповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафонова Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Агафонова Анна Карповна
Работа или профессия
Неизвестно
Специальность/профессия: слесарь
Смерть
1944
Дата смерти - предположительная