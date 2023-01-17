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Агафонов Иван Антонович

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Место рождения

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

12.10.1869

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1869

Отец: Агафонов Антон Ефимов

Мать: Агафонова Ольга Лукьянова

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Восприемники: "Крестьяне Иван Иванов и Нестера Трифонова дочь девица Матрена"
Бракосочетание
13.04.1887

Жена: Агафонова Анна Карповна

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Поручители: "по жениху Завода крестьяне Иван Иванов Жинцев(?), Яков Ермилов Агафонов по невесте: Николай Иванов Коновалов, Василий Кузьмин Адронин"
Рождение ребёнка
04.09.1887

Дочь: Агафонова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Агафонова Анна Карповна

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Восприемники: Петр Нестеров Симонов и девица Анна Васильева Куликова
Рождение ребёнка
1904

Сын: Агафонов Петр Иванович

Мать ребёнка: Агафонова Анна Карповна

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
С 1907 по 1942
Кривой Рог, Дніпропетровська область
Дата начала проживания в Кривом Роге - предположительная
Рождение ребёнка
1908

Сын: Агафонов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Агафонова Анна Карповна

Кривой Рог, Дніпропетровська область
Эвакуация
1942
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Место жительства после эвакуации: Висимский р-н
Работа или профессия
До 1942
Кривой Рог, Дніпропетровська область
Место работы до эвакуации: кладовщик
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафонова Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Агафонова Анна Карповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафонова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Агафонова Анна Карповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафонова Вера Ивановна

Мать ребёнка: Агафонова Анна Карповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агафонов Павел Иванович

Мать ребёнка: Агафонова Анна Карповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Радченко Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Агафонова Анна Карповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафонова Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Агафонова Анна Карповна

Работа или профессия
Неизвестно
Специальность/профессия: слесарь
Смерть
1944
Дата смерти - предположительная
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