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Агафонов Петр Иванович

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Место рождения

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Агафонов Иван Антонович

Мать: Агафонова Анна Карповна

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Агафонов Гергий (Жорж) Петрович

Мать ребёнка: Агафонова Вера Антоновна

Кривой Рог, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Новоженцева Надежда Петровна

Мать ребёнка: Агафонова Вера Антоновна

Кривой Рог, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Селевко Жозефина Петровна

Мать ребёнка: Агафонова Вера Антоновна

Кривой Рог, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1938

Сын: Агафонов Евгений Петрович

Мать ребёнка: Агафонова Вера Антоновна

Кривой Рог, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафонова Вера Антоновна

Смерть
1969
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