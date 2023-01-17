Агафонов Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Агафонов Иван Антонович
Мать: Агафонова Анна Карповна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Агафонов Гергий (Жорж) Петрович
Мать ребёнка: Агафонова Вера Антоновна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Новоженцева Надежда Петровна
Мать ребёнка: Агафонова Вера Антоновна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Селевко Жозефина Петровна
Мать ребёнка: Агафонова Вера Антоновна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Агафонов Евгений Петрович
Мать ребёнка: Агафонова Вера Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафонова Вера Антоновна
Смерть
1969