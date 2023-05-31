Соколов Василий Козьмич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1749 ст.
Дата смертиДо 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749 ст.
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 66 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: (Соколова) Настасья Васильевна
Мать ребёнка: Соколова Федосья Ивановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 74 лист
Военная служба
После 1770
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 74 лист
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Суворова (Соколова) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Соколова Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1776
Мать ребёнка: Соколова Федосья Ивановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 74 лист. Незаконный
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Соколова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Соколова Федосья Ивановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 74 лист Незаконная
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Соколова Федосья Ивановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 74 лист Незаконный
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Соколов Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Соколова Федосья Ивановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 74 лист Незаконный
Смерть
До 1811
ГАСО, 24-25-330-38об