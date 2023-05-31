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Соколов Василий Козьмич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1749 ст.

Дата смерти

До 1811

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749 ст.

Отец: Соколов Козма Федотович

Мать: Соколова (Евтифеева) Дарья Евтихеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 66 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: (Соколова) Настасья Васильевна

Мать ребёнка: Соколова Федосья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 74 лист
Военная служба
После 1770
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 74 лист
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Суворова (Соколова) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Соколова Федосья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Соколов Архип Васильевич

Мать ребёнка: Соколова Федосья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 74 лист. Незаконный
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Соколова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Соколова Федосья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 74 лист Незаконная
Рождение ребёнка
1785

Сын: Соколов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Соколова Федосья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 74 лист Незаконный
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Соколов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Соколова Федосья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 74 лист Незаконный
Смерть
До 1811
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-38об

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