Соколов Козма Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Козма Федотович

Соколов Козма Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1727

Отец: Соколов Федот

Мать: не указана

Белозерский ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 66 лист
Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: Соколова Авдотья Козьминична

Мать ребёнка: Соколова Дарья Евтихеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 66 лист
Рождение ребёнка
Около 1749 ст.

Сын: Соколов Василий Козьмич

Мать ребёнка: Соколова Дарья Евтихеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 66 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Дарья Евтихеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 66 лист
Смерть
Неизвестно