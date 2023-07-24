Соколов Козма Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1727
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1727
Отец: Соколов Федот
Мать: не указана
Белозерский ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 66 лист
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: Соколова Авдотья Козьминична
Мать ребёнка: Соколова Дарья Евтихеевна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 66 лист
Рождение ребёнка
Около 1749 ст.
Мать ребёнка: Соколова Дарья Евтихеевна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 66 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 66 лист
Смерть
Неизвестно