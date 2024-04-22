Соколова (Евтифеева) Дарья Евтихеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Евтифеева) Дарья Евтихеевна

Место рождения

Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область

Дата рождения

Около 1723

Дата смерти

1761

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1727 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: Соколова Авдотья Козьминична

Отец ребёнка: Соколов Козма Федотович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 66 лист
Рождение ребёнка
Около 1749 ст.

Сын: Соколов Василий Козьмич

Отец ребёнка: Соколов Козма Федотович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 66 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Козма Федотович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 66 лист
Смерть
1761
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
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