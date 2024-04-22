Соколова (Евтифеева) Дарья Евтихеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1723
Дата смерти1761
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: Соколова Авдотья Козьминична
Отец ребёнка: Соколов Козма Федотович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 66 лист
Рождение ребёнка
Около 1749 ст.
Отец ребёнка: Соколов Козма Федотович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 66 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 66 лист
Смерть
1761