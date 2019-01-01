посёлок Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Черноисточинск

Горноуральский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Верхотурский уезд
1827Черноисточинский (Черня), зав.при рч. Черной.1711975013892027Церковь православная 1. Единоверческая 1. Волостное правление. Приходское училище. Земская станция. Заводов: чугунноплавильный 1, кричный 1, листокатательный 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Черноисточинская волость
371. Черноисточинский (Черня) завод, село заводское бывшее владельческое, при речке Черной, дворов 812, жителей 4239, волостное правление (уездный город 170 в.), церковь Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Черно-Источинская волость
село Черно-Источинский завод 8523551210512435257650111

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Черноисточинская волость
1) зав. Черноисточинский (Черный), на р. Черной. Завод железо и сталеделательный основан в 1729 г.; принадлежит к Нижне-Тагильскому горноз. округу наследн. Демидова, княз Показать все Черноисточинское общество140631173312Бывшие горнозаводскиеПравославные, единовер. и старообр.Русские170

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Тагильский округ, Висимский район , Черноисточенский сельсовет
9. Черноисточенский (Черный, Черновской), зав. 1611352539527747русские7449татары22Черноисточин. р. Черная и пруд34ст. Черноисточинская3202020тракт. к. л-ва, кооп.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Пригородный район
91951Черноисточинскпосёлок57°44'с.ш.59°52'в.д.O-40-084

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Горноуральский
65717000306п Черноисточинскпоселок

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