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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1827Черноисточинский (Черня), зав.при рч. Черной.1711975013892027Церковь православная 1. Единоверческая 1. Волостное правление. Приходское училище. Земская станция. Заводов: чугунноплавильный 1, кричный 1, листокатательный 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
371. Черноисточинский (Черня) завод, село заводское бывшее владельческое, при речке Черной, дворов 812, жителей 4239, волостное правление (уездный город 170 в.), церковь Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Черно-Источинский завод 8523551210512435257650111
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) зав. Черноисточинский (Черный), на р. Черной. Завод железо и сталеделательный основан в 1729 г.; принадлежит к Нижне-Тагильскому горноз. округу наследн. Демидова, княз Показать все Черноисточинское общество140631173312Бывшие горнозаводскиеПравославные, единовер. и старообр.Русские170—
Список населённых пунктов Уральской области 1928 года
НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
9. Черноисточенский (Черный, Черновской), зав. 1611352539527747русские7449татары22Черноисточин. р. Черная и пруд34ст. Черноисточинская3202020тракт. к. л-ва, кооп.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
91951Черноисточинскпосёлок57°44'с.ш.59°52'в.д.O-40-084
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65717000306п Черноисточинскпоселок