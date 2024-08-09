Соколов Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Соколов Василий Козьмич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 74 лист Незаконный
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соколова Марья
ГАСО, рев 1834, 30л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330-40л
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Мухина (Соколова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Соколова Агрофена Ивановна
ГАСО, 24-25-330-40л
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Соколова Настасья Ивановна
Мать ребёнка: Соколова Агрофена Ивановна
ГАСО, 24-25-330-40л
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Соколова Марья Ивановна
Мать ребёнка: Соколова Агрофена Ивановна
ГАСО, 24-25-330-40л
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Соколова Агрофена Ивановна
ГАСО, рев 1834, 29об
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Комарова (Соколова) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Соколова Агрофена Ивановна
ГАСО, рев 1834, 30л
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Соколова Марья
ГАСО, рев 1834, 29об
Рождение ребёнка
?.03.1834
Мать ребёнка: Соколова Марья
ГАСО, рев 1834, 29об
Смерть
Неизвестно