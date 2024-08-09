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Соколов Иван Васильевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Соколов Василий Козьмич

Мать: Соколова Федосья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 74 лист Незаконный
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Марья

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев 1834, 30л
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Агрофена Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-40л
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Мухина (Соколова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Соколова Агрофена Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-40л
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Соколова Настасья Ивановна

Мать ребёнка: Соколова Агрофена Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-40л
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Соколова Марья Ивановна

Мать ребёнка: Соколова Агрофена Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-40л
Рождение ребёнка
1818

Сын: Соколов Павел Иванович

Мать ребёнка: Соколова Агрофена Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев 1834, 29об
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Комарова (Соколова) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Соколова Агрофена Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев 1834, 30л
Рождение ребёнка
1831

Сын: Соколов Филарет Иванович

Мать ребёнка: Соколова Марья

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев 1834, 29об
Рождение ребёнка
?.03.1834

Сын: Соколов Герасим Иванович

Мать ребёнка: Соколова Марья

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев 1834, 29об
Смерть
Неизвестно

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