Соколова Федосья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Федосья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1749 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Настасья Васильевна

Отец ребёнка: Соколов Василий Козьмич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 74 лист
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Суворова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Соколов Василий Козьмич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Соколов Архип

Отец ребёнка: не указан

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 74 лист. Незаконный
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Соколова Анна

Отец ребёнка: не указан

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 74 лист Незаконная
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Соколов Иван

Отец ребёнка: не указан

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 74 лист Незаконный
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Соколов Сергей

Отец ребёнка: не указан

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 74 лист Незаконный
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Василий Козьмич

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 74 лист
Смерть
Неизвестно