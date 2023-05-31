Соколова Федосья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Настасья Васильевна
Отец ребёнка: Соколов Василий Козьмич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 74 лист
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Суворова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Соколов Василий Козьмич
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Соколов Архип
Отец ребёнка: не указан
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 74 лист. Незаконный
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Соколова Анна
Отец ребёнка: не указан
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 74 лист Незаконная
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Соколов Иван
Отец ребёнка: не указан
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 74 лист Незаконный
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Соколов Сергей
Отец ребёнка: не указан
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 74 лист Незаконный
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 74 лист
Смерть
Неизвестно