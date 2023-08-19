Асосков Моисей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1810 и 1816
Дата смерти25.01.1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1810 и 1816
Отец: Асосков Иван Павлович
Мать: Асоскова Мавра Мироновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Асоскова (Асоскова) Наталия Моисеевна
Мать ребёнка: Асоскова Александра Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Карпова (Асоскова) Мария Моисеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Асосков Севастьян Моисеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Асоскова Устиния Александровна
Мать ребёнка: не указана
Падчерица Моисея Ивановича Асоскова.
Бракосочетание
10.02.1856
Второй брак для Моисея Ивановича Асоскова и Акилины Алексеевны Юрковой.
Рождение ребёнка
20.03.1857
Сын: Асосков Алексей Моисеевич
Мать ребёнка: Асоскова Акилина Алексеевна
Рождение ребёнка
26.08.1858
Дочь: Асоскова (Асоскова) Наталия Моисеевна
Мать ребёнка: Асоскова Акилина Алексеевна
Смерть
25.01.1872