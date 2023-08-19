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Асосков Моисей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1810 и 1816

Дата смерти

25.01.1872

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1810 и 1816

Отец: Асосков Иван Павлович

Мать: Асоскова Мавра Мироновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асоскова Александра Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Асоскова (Асоскова) Наталия Моисеевна

Мать ребёнка: Асоскова Александра Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Карпова (Асоскова) Мария Моисеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Асосков Севастьян Моисеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Асоскова Устиния Александровна

Мать ребёнка: не указана

Падчерица Моисея Ивановича Асоскова.
Бракосочетание
10.02.1856

Жена: Асоскова Акилина Алексеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Второй брак для Моисея Ивановича Асоскова и Акилины Алексеевны Юрковой.
Рождение ребёнка
20.03.1857

Сын: Асосков Алексей Моисеевич

Мать ребёнка: Асоскова Акилина Алексеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.08.1858

Дочь: Асоскова (Асоскова) Наталия Моисеевна

Мать ребёнка: Асоскова Акилина Алексеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
25.01.1872
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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