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Асоскова Александра Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813 или 1815

Дата смерти

03.05.1855

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1810 и 1816 г.р.

Дети

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Рождение
1813 или 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асосков Моисей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Асоскова (Асоскова) Наталия Моисеевна

Отец ребёнка: Асосков Моисей Иванович

Смерть
03.05.1855
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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