Асоскова Александра Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813 или 1815
Дата смерти03.05.1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813 или 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Асоскова (Асоскова) Наталия Моисеевна
Отец ребёнка: Асосков Моисей Иванович
Смерть
03.05.1855
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область