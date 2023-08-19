Карпова (Асоскова) Мария Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова (Асоскова) Мария Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Асосков Моисей Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1858

Муж: Карпов Дмитрий Сергеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.01.1861

Сын: Карпов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Карпов Дмитрий Сергеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.04.1864

Сын: Карпов Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Карпов Дмитрий Сергеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.11.1867

Дочь: Карпова (Карпова) Матрона Дмитриевна

Отец ребёнка: Карпов Дмитрий Сергеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.01.1871

Дочь: Карпова (Карпова) Ксения Дмитриевна

Отец ребёнка: Карпов Дмитрий Сергеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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