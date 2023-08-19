Карпова (Асоскова) Мария Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Асосков Моисей Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1858
Рождение ребёнка
05.01.1861
Сын: Карпов Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Карпов Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
09.04.1864
Сын: Карпов Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Карпов Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
04.11.1867
Дочь: Карпова (Карпова) Матрона Дмитриевна
Отец ребёнка: Карпов Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
16.01.1871
Дочь: Карпова (Карпова) Ксения Дмитриевна
Отец ребёнка: Карпов Дмитрий Сергеевич
Смерть
Неизвестно