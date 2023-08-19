Асоскова Мавра Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1810 и 1816
Отец ребёнка: Асосков Иван Павлович
Рождение ребёнка
Около 06.08.1812
Отец ребёнка: Асосков Иван Павлович
Рождение ребёнка
Около 26.09.1815
Дочь: Асоскова (Асоскова) Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Асосков Иван Павлович
Рождение ребёнка
03.05.1820
Отец ребёнка: Асосков Иван Павлович
Рождение ребёнка
25.01.1823
Отец ребёнка: Асосков Иван Павлович
Смерть
Неизвестно