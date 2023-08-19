Асоскова Мавра Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асоскова Мавра Мироновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1792 г.р.

Дети

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АП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асосков Иван Павлович

Рождение ребёнка
Между 1810 и 1816

Сын: Асосков Моисей Иванович

Отец ребёнка: Асосков Иван Павлович

Рождение ребёнка
Около 06.08.1812

Сын: Асосков Максим Иванович

Отец ребёнка: Асосков Иван Павлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 26.09.1815

Дочь: Асоскова (Асоскова) Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Асосков Иван Павлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.05.1820

Сын: Асосков Иван Иванович

Отец ребёнка: Асосков Иван Павлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.01.1823

Сын: Асосков Иван Иванович

Отец ребёнка: Асосков Иван Павлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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