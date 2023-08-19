Асосков Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Асоскова Мавра Мироновна
Рождение ребёнка
Между 1810 и 1816
Мать ребёнка: Асоскова Мавра Мироновна
Рождение ребёнка
Около 06.08.1812
Мать ребёнка: Асоскова Мавра Мироновна
Рождение ребёнка
Около 26.09.1815
Дочь: Асоскова (Асоскова) Фекла Ивановна
Мать ребёнка: Асоскова Мавра Мироновна
Рождение ребёнка
03.05.1820
Мать ребёнка: Асоскова Мавра Мироновна
Рождение ребёнка
25.01.1823
Мать ребёнка: Асоскова Мавра Мироновна
Смерть
Неизвестно