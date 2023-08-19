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Асосков Иван Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1796 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асоскова Мавра Мироновна

Рождение ребёнка
Между 1810 и 1816

Сын: Асосков Моисей Иванович

Мать ребёнка: Асоскова Мавра Мироновна

Рождение ребёнка
Около 06.08.1812

Сын: Асосков Максим Иванович

Мать ребёнка: Асоскова Мавра Мироновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 26.09.1815

Дочь: Асоскова (Асоскова) Фекла Ивановна

Мать ребёнка: Асоскова Мавра Мироновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.05.1820

Сын: Асосков Иван Иванович

Мать ребёнка: Асоскова Мавра Мироновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.01.1823

Сын: Асосков Иван Иванович

Мать ребёнка: Асоскова Мавра Мироновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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