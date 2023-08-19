Асосков Максим Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 06.08.1812
Дата смерти25.03.1867
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 06.08.1812
Отец: Асосков Иван Павлович
Мать: Асоскова Мавра Мироновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Кислякова (Асоскова) Феврония Максимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1845
Дочь: Асоскова (Асоскова) Елизавета Максимовна
Мать ребёнка: Асоскова Зиновия Фроловна
Смерть
25.03.1867