Асосков Максим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАсосков Максим Иванович

Асосков Максим Иванович

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 06.08.1812

Дата смерти

25.03.1867

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 06.08.1812

Отец: Асосков Иван Павлович

Мать: Асоскова Мавра Мироновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асоскова Зиновия Фроловна

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Кислякова (Асоскова) Феврония Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1845

Дочь: Асоскова (Асоскова) Елизавета Максимовна

Мать ребёнка: Асоскова Зиновия Фроловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
25.03.1867
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.