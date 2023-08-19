Кислякова (Асоскова) Феврония Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Асосков Максим Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1858
Рождение ребёнка
06.04.1861
Дочь: Киселева (Киселева) Евдокия Кондратьевна
Отец ребёнка: Кисляков Кондрат Иванович
Рождение ребёнка
12.01.1864
Сын: Кисляков Иван Кондратьевич
Отец ребёнка: Кисляков Кондрат Иванович
Рождение ребёнка
04.03.1867
Дочь: Киселева (Киселева) Анна Кондратьевна
Отец ребёнка: Кисляков Кондрат Иванович
Рождение ребёнка
23.11.1869
Дочь: Киселева (Киселева) Екатерина Кондратьевна
Отец ребёнка: Кисляков Кондрат Иванович
Смерть
Неизвестно