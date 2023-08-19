Кислякова (Асоскова) Феврония Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислякова (Асоскова) Феврония Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Асосков Максим Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
08.01.1858

Муж: Кисляков Кондрат Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.04.1861

Дочь: Киселева (Киселева) Евдокия Кондратьевна

Отец ребёнка: Кисляков Кондрат Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.01.1864

Сын: Кисляков Иван Кондратьевич

Отец ребёнка: Кисляков Кондрат Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.03.1867

Дочь: Киселева (Киселева) Анна Кондратьевна

Отец ребёнка: Кисляков Кондрат Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.11.1869

Дочь: Киселева (Киселева) Екатерина Кондратьевна

Отец ребёнка: Кисляков Кондрат Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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