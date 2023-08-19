Кисляков Кондрат Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838 или 1839
Дата смерти16.06.1870
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838 или 1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1858
Рождение ребёнка
06.04.1861
Дочь: Киселева (Киселева) Евдокия Кондратьевна
Мать ребёнка: Кислякова (Асоскова) Феврония Максимовна
Рождение ребёнка
12.01.1864
Сын: Кисляков Иван Кондратьевич
Мать ребёнка: Кислякова (Асоскова) Феврония Максимовна
Рождение ребёнка
04.03.1867
Дочь: Киселева (Киселева) Анна Кондратьевна
Мать ребёнка: Кислякова (Асоскова) Феврония Максимовна
Рождение ребёнка
23.11.1869
Дочь: Киселева (Киселева) Екатерина Кондратьевна
Мать ребёнка: Кислякова (Асоскова) Феврония Максимовна
Смерть
16.06.1870