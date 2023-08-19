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Кисляков Кондрат Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838 или 1839

Дата смерти

16.06.1870

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838 или 1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.01.1858

Жена: Кислякова (Асоскова) Феврония Максимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.04.1861

Дочь: Киселева (Киселева) Евдокия Кондратьевна

Мать ребёнка: Кислякова (Асоскова) Феврония Максимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.01.1864

Сын: Кисляков Иван Кондратьевич

Мать ребёнка: Кислякова (Асоскова) Феврония Максимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.03.1867

Дочь: Киселева (Киселева) Анна Кондратьевна

Мать ребёнка: Кислякова (Асоскова) Феврония Максимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.11.1869

Дочь: Киселева (Киселева) Екатерина Кондратьевна

Мать ребёнка: Кислякова (Асоскова) Феврония Максимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
16.06.1870
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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