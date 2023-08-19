Асоскова Зиновия Фроловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асоскова Зиновия Фроловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1812 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1845

Дочь: Асоскова Елизавета Максимовна

Отец ребёнка: Асосков Максим Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асосков Максим Иванович

Смерть
Неизвестно
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