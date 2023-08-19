Асоскова Акилина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Юрков Евсевий Александрович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
10.02.1856
Второй брак для Моисея Ивановича Асоскова и Акилины Алексеевны Юрковой.
Рождение ребёнка
20.03.1857
Сын: Асосков Алексей Моисеевич
Отец ребёнка: Асосков Моисей Иванович
Рождение ребёнка
26.08.1858
Дочь: Асоскова (Асоскова) Наталия Моисеевна
Отец ребёнка: Асосков Моисей Иванович
Смерть
Неизвестно