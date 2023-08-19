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Асоскова Акилина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Юрков Евсевий Александрович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
10.02.1856

Муж: Асосков Моисей Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Второй брак для Моисея Ивановича Асоскова и Акилины Алексеевны Юрковой.
Рождение ребёнка
20.03.1857

Сын: Асосков Алексей Моисеевич

Отец ребёнка: Асосков Моисей Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.08.1858

Дочь: Асоскова (Асоскова) Наталия Моисеевна

Отец ребёнка: Асосков Моисей Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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